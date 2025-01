Il paradiso delle signore 9 dal 20 al 24 gennaio 2025 | Anticipazioni

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio 2025

Dopo l’uscita dell’articolo di Rosa contro di lui, Tancredi annuncia che non sposterà all’estero la produzione della linea economica della GMM, ma per Sant’Erasmo la questione non finisce qui. Matteo chiede a Odile di aiutarlo a comporre una canzone per Michelino in vista della partecipazione allo Zecchino d’Oro. Irene, d’accordo con Alfredo, mente a Clara facendole credere che i soldi per pagare il debito col fisco glieli abbia dati il padre. Clara racconta a Elvira dell’abbraccio tra Irene e Alfredo che, nel frattempo, riceve un’importante proposta di lavoro. Irene, intanto, scrive una lettera indirizzata ad Alfredo. Adelaide intende appoggiare Umberto in un’operazione finanziaria affinché lui possa riprendere il controllo della GMM, ma Marcello non è d’accordo.

Irene si pente di aver recapitato la lettera d’amore ad Alfredo e decide di riprendersela, prima che lui la legga. Clara le chiede spiegazioni sull’abbraccio che ha visto tra lei e Alfredo; la Cipriani, intanto, continua a mentire, seppur a fin di bene, in merito ai soldi che Perico si è offerto di darle per pagare il debito col fisco. Agata riceve un’ottima notizia riguardo al fumetto con cui ha partecipato al concorso del Ministero a favore del vaccino antipolio. Nel frattempo, Adelaide ha un altro mancamento.

Umberto convince Adelaide a farsi visitare da uno specialista, mentre Marcello si sente messo da parte. Concetta inizia ad avere dei sospetti sui sentimenti di Agata verso Roberto. Clara, intanto, viene a sapere dei soldi che sono arrivati ad Alfredo e si chiede come mai lui non gliene avesse mai parlato; Elvira la tranquillizza e le svela che Alfredo vuole farle una sorpresa. Clara, dunque, è convinta di ricevere l’anello con la fatidica promessa e, a quel punto, Perico è costretto a dirle la verità: quei soldi sono serviti per pagare la multa di Irene con il fisco. La situazione degenera e tra i due fidanzati è rottura.

Alfredo si presenta da Clara la mattina presto, ma Irene gli dice che è già uscita. Alcuni atteggiamenti di Roberto fanno pensare ad Agata che il loro rapporto possa trasformarsi in altro. Nel frattempo, Mimmo annuncia il suo ritorno a Milano. Tancredi rivela a Rosa di apprezzare il suo talento giornalistico. Dopo che Adelaide ha scelto di appoggiare Umberto nell’operazione GMM, crescono le incomprensioni tra lei e Marcello. Clara, profondamente ferita dal suo fidanzato e dalla sua migliore amica, decide di andare a dormire da Elvira e Salvo. Proprio quando sta per lasciare casa, trova la lettera di Irene destinata ad Alfredo.

Clara confida a Elvira di avere trovato la lettera di Irene indirizzata ad Alfredo. Tancredi fa una proposta inaspettata a Rosa e nel frattempo, Odile scopre dei documenti che potrebbero essere usati contro di lui e li fa vedere a Umberto. Marcello, intanto, comunica ad Adelaide i suoi dubbi: non crede di essere più la persona giusta per gestire il suo patrimonio. Finalmente la canzone di Michelino, per lo Zecchino d'Oro, è pronta. Agata, con una scusa, invita Roberto a cena dalla sua famiglia alla quale è presente anche Mimmo. Clara prende una decisione drastica sul suo rapporto con Alfredo.