Il paradiso delle signore 9: tra Clara, Alfredo e Irene segreti e bugie!

A Il paradiso delle signore, il triangolo formato da Irene (Francesca Del Fa), Alfredo (Gabriele Anagni) e Clara (Elvira Camarrone) sembra proprio non finire mai e a mettersi di traverso c’è una serie di sfortunati eventi!

In seguito all’aiuto economico dato da Perico ad Irene, quest’ultima, d’accordo con Alfredo, mentirà all’attuale fidanzata di lui (nonché coinquilina di lei) facendole credere che i soldi per pagare il debito col fisco glieli abbia dati il padre.

Clara racconterà allora ad Elvira (Clara Danese) dell’abbraccio che ha visto tra il suo fidanzato e la sua ex, ciò mentre Alfredo riceverà un’importante proposta di lavoro. Poi, mossa da un sentimento mai sopito, Irene non riuscirà a resistere e scrivere una lettera destinata ad Alfredo… ma siamo sicuri che questo gesto impulsivo e inatteso non creerà ulteriori danni in questa già delicata situazione?

Naturalmente sarà una catastrofe! La capocommessa si pentirà di aver recapitato la lettera d’amore ad Alfredo e deciderà di riprendersela, prima che lui la legga. Clara, allora, le chiederà spiegazioni sull’abbraccio che ha visto tra lei e Alfredo ma la Cipriani continuerà a mentire, seppur a fin di bene, in merito ai soldi che Perico si è offerto di darle per saldare il debito col fisco.

In seguito, Clara verrà a sapere dei soldi che sono arrivati ad Alfredo e si chiederà come mai lui non gliene abbia mai parlato; Elvira la tranquillizzerà e le svelerà che Alfredo vuole farle una sorpresa. Basterà questo a calmare l'inquietudine della piccola Clara, che ha rischiato il tutto per tutto per stare con il suo bel magazziniere? Chissà…