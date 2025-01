Il paradiso delle signore: Agata e Mimmo si frequentano “per finta”… | Anticipazioni

Nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore, sarà forte la delusione di Ciro (Massimo Cagnina) per il rifiuto verso Mimmo (Vito Amato) da parte di Agata (Silvia Bruno). E così il signor Puglisi non sarà ancora pronto a perdonare la figlia, tanto che in casa l’atmosfera resterà carica di tensione.

Nel frattempo, Mimmo scoprirà che Ciro ha messo in punizione Agata e le farà una proposta per ottenere più libertà: cosa c’è di meglio che… fingersi fidanzati?

Agata prenderà una decisione in merito alla proposta di Mimmo e accetterà che si frequentino per finta. Come andrà a finire questo strano piano architettato dai due giovani?

Quel che sappiamo finora è che la messinscena tra Agata e Mimmo inizierà molto presto, che d’ora in poi faranno finta di frequentarsi e che la recita di Agata con i genitori procederà alla grande. Ma non è che questi due con la scusa di fingere e a furia di stare vicini non finiscano davvero per piacersi? Vedremo più avanti… Seguici su Instagram.