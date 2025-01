Il paradiso delle signore, anticipazioni 10 gennaio: tra Irene e il fisco si mette male…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di venerdì 10 gennaio 2025

Si tratta di un doppio episodio, con inizio alle 15.30. Irene (Francesca Del Fa) rivela a Clara (Elvira Camarrone) di essere in ansia per il suo problema con il fisco: la pendenza è pesantissima. Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) si fa leggere i tarocchi dalla cartomante, cedendo così alla curiosità. Tancredi (Flavio Parenti) annuncia a Odile (Arianna Amadei) che cercherà un nuovo direttore commerciale e fa in modo anche di non assecondare le richieste di Umberto (Roberto Farnesi). Infine, Irene incontra l’esattore del fisco, ma l’incontro prende una brutta piega…

Clara parla ad Alfredo dei problemi fiscali di Irene e lui decide di aiutarla durante il suo secondo incontro con l'esattore. Rosa incontra casualmente Tancredi: che sia lui l'uomo di potere predetto dalla cartomante? Mentre sogna una vita insieme a Marta, Enrico parla personalmente con il magistrato Massi, il quale però spegne una volta per tutte le sue speranze. Infine, Tancredi ha deciso chi prenderà il ruolo di direttore della GMM.