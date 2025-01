Il paradiso delle signore, anticipazioni 16 e 17 gennaio: ci pensa Adelaide!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 16 e venerdì 17 gennaio 2025

Irene scopre che il padre non è più in grado di prestarle i soldi necessari per saldare il suo debito con il fisco e si confida con Alfredo. Nel frattempo, Marcello trova un editore disposto a pubblicare l’articolo di Rosa contro Tancredi. Per puro caso, Mirella sente Anita parlare con Michelino e indicare Enrico come suo vero padre, e non come suo zio, svelando così il segreto che tutti ignoravano. Intanto, Enrico affronta Lea, esprimendo il suo disaccordo sull’idea che sua figlia si trasferisca a Venezia.

I disegni di Agata per la campagna del vaccino antipolio convincono Roberto della loro validità. Nel frattempo, Enrico prende una decisione definitiva sul futuro di Anita e sul suo affidamento a Lea. Alfredo, deciso ad aiutare Irene, si offre di pagare lui il debito con il fisco. Quando lo comunica a Irene, tra i due scatta un abbraccio, che però viene visto da Clara. Intanto, l'articolo di Rosa contro Tancredi viene pubblicato, portando con sé pesanti conseguenze per Sant'Erasmo. Adelaide, per arginare Tancredi, decide di coprire interamente il supporto finanziario necessario a Umberto, così che possa riottenere la maggioranza della GMM…