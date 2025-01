Il paradiso delle signore, anticipazioni 7 gennaio: Irene, grossi problemi col fisco

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di martedì 7 gennaio 2025

Il giorno della Befana, salta l’appuntamento con il Paradiso. La narrazione riprenderà il 7 gennaio con Giulia che riesce a trovare un modo per non far perdere la commessa alla Galleria Milano Moda, dopo che il Paradiso ha rifiutato l’affare con gli inglesi. Dopo aver ascoltato un dialogo intercorso tra le Veneri, Roberto Landi ha l’idea di rendere disponibile una cartomante per le clienti, in modo da dare slancio alla nuova promozione. Irene scopre di avere un grosso debito col Fisco. Enrico saluta sua figlia Anita, che sta per tornare in vigilia a Brescia. Elvira saluta le sue coinquiline: si trasferirà con Salvo nella loro nuova casa. Seguici su Instagram.