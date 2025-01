Il paradiso delle signore anticipazioni: Adelaide sta male e parte!

Nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore, i malori della Contessa (Vanessa Gravina) non sono stati soltanto dei piccoli capogiri da stress: a breve infatti, Adelaide riceverà brutte notizie dal cardiochirurgo che l’ha visitata e si inventerà una scusa per giustificare una partenza improvvisa, convincendo così Marcello (Pietro Masotti) a non lasciare la gestione del suo patrimonio.

Nonostante la preoccupazione del compagno, Adelaide continuerà a tenere nascosta la verità a Marcello sulla sua partenza. Come reagirà Barbieri a questa ennesima omissione da parte della sua amata?

Naturalmente male: Adelaide in partenza per Londra, non smetterà di mentire a tutti sul suo reale stato di salute, tranne a Umberto (Roberto Farnesi) che, all’ultimo momento, costringerà la contessa a confessare. Per Marcello sarà ovviamente l’ennesima delusione.

Dopo la partenza di Adelaide, Umberto chiederà a Odile (Arianna Amadei) il permesso di trasferirsi in villa per farle compagnia. Che questa nuova convivenza e l'allontanamento di Marcello non portino a nuovi colpi di scena?