Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 10 al 14 febbraio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio 2025

Ciro non è ancora pronto a perdonare Agata e in casa Puglisi l’atmosfera resta carica di tensione. Al Paradiso è il primo giorno di lavoro per Rita, che inizia subito a cercare informazioni sulla nuova collezione di Botteri. Nel frattempo, Tancredi informa Giulia del vero ruolo di Rita. Irene propone a Delia di andare a vivere con lei, dal momento che è rimasta senza coinquiline. Marta confessa a Roberto di avere una relazione, ma non si sbilancia oltre. Salvo, intanto, intravede uno spiraglio per risolvere il problema della suocera.

Salvatore ha in mente un piano per far riavvicinare i genitori di Elvira, sfruttando la festa di San Valentino. Rita continua a cercare informazioni sulla prossima collezione di Botteri, mentre lui inizia ad avvicinarsi a Giulia Furlan, che è sempre meno intenzionata a tradirlo. Tancredi esercita sempre più fascino su Rosa, mentre Marcello si mostra infastidito per questa loro collaborazione. Nel frattempo, Mimmo ha scoperto che Ciro ha messo in punizione Agata e le fa una proposta per ottenere più libertà.

Umberto mente sulle reali condizioni di Adelaide, mentre Marcello è preoccupato perché non la sente da giorni. Botteri è sempre più in confidenza con Concetta e le parla della sua relazione passata con Giulia. Agata ha preso una decisione in merito alla proposta di Mimmo e accetta che si frequentino per finta. Enrico ha in mente di fare una sorpresa a Marta per San Valentino, mentre le veneri vogliono organizzare al Paradiso una serata dedicata a Sanremo. Inaspettatamente, arrivano a Milano Lea e Anita.

Inizia la messinscena tra Agata e Mimmo, che d’ora in poi faranno finta di frequentarsi. Delia si trasferisce a casa di Irene e Gianlorenzo Botteri la aiuta a fare il trasloco, durante il quale lei gli legge le carte. Nel frattempo, a casa Amato scatta il piano per far riavvicinare Luisa al marito. Marta nota che Anita è sempre più distaccata con lei, mentre Lea si dice disponibile a lasciare la bambina sola con Enrico per San Valentino. Intanto la recita di Agata con i genitori procede alla grande.

È il giorno di San Valentino: Salvo ed Elvira sperano che i genitori di lei possano riappacificarsi grazie al piano che hanno architettato, ma qualcosa va storto. Rosa ha capito che Marcello è triste perché sente la mancanza di Adelaide e compie un gesto carino nei suoi confronti. Botteri aiuta Giulia, in procinto di partecipare a un evento al Circolo, a mettere un vestito particolarmente complicato. Umberto intuisce che Marta si vede con qualcuno e lei decide di metterlo al corrente della sua situazione.