Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 27 al 31 gennaio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2025

Clara sta soffrendo e si sfoga con Elvira, la quale spinge Irene ad affrontare la situazione di forte disagio venutasi a creare tra lei, Clara e Alfredo. Umberto è di nuovo alla guida della GMM, mentre al Paradiso si lavora a un’idea a tema Sanremo per la rivista e Roberto coinvolge Agata nel progetto. Adelaide riceve brutte notizie dal cardiochirurgo che l’ha visitata e si inventa una scusa per giustificare una partenza improvvisa, convincendo, così, Marcello a non lasciare la gestione del suo patrimonio. Intanto Irene cerca di recuperare il rapporto con Clara, ma lei è decisa ad allontanarsi dal Paradiso e da Milano.

Alfredo si presenta a sorpresa da Clara tentando di spiegarle come sono andate le cose dal suo punto di vista, ma lei non cede. Grazie a Mimmo che, per un caso fortuito, ha fatto vedere a Milva il ritratto disegnato da Agata, ora la cantante vuole conoscere la sua disegnatrice. Elvira comunica ai suoi superiori che è incinta. Tancredi rilancia la sua proposta di lavoro a Rosa che, però, si mostra diffidente. Roberto informa Irene che Clara lascerà il Paradiso e lei prova in tutti i modi a convincere la ragazza a non andarsene, poi, non riuscendoci, chiede aiuto a Don Saverio. Adelaide, intanto, continua a tenere nascosta la verità a Marcello sulla sua partenza.

Don Saverio non è riuscito a convincere Clara a restare a Milano. Intanto Irene ha in mente un piano per far sì che Alfredo e Clara recuperino il loro rapporto e chiede a Marcello di prestarle dei soldi. Mimmo e Agata hanno un appuntamento con Milva nel suo studio di registrazione. Adelaide è in partenza per Londra, ma continua a mentire a tutti sul suo reale stato di salute, tranne a Umberto che, all’ultimo momento, costringe la contessa a confessare. Per Marcello sarà l’ennesima delusione.

Clara, con grande dolore, ha deciso di lasciare Milano. Dopo la partenza di Adelaide, Umberto chiede a Odile il permesso di trasferirsi in villa per farle compagnia. Marcello, invece, è profondamente deluso per il mancato addio con la contessa. Intanto, alla GMM, Giulia comunica che non vuole più disegnare la linea economica. Agata invita Roberto a teatro, di nascosto dai suoi genitori. Alfredo riesce a riprendere possesso dell’anello per Clara, ma deve sbrigarsi a farle la proposta perché la ragazza partirà la sera stessa.

Odile prova a convincere Giulia a tornare sui suoi passi e disegnare la linea economica. Ciro ha organizzato una cena con Mimmo e vuole impedire ad Agata di andare a Teatro, ma lei non ci sta. Delia invece si inventa una scusa per lasciare da soli Agata e Roberto. I due però vengono visti da qualcuno che potrebbe rovinare i piani di Agata. Inaspettatamente, a casa Amato, arriva Luisa, la madre di Elvira, che ha litigato col marito.

Nel frattempo, Clara ha fatto finalmente pace con Irene ed è pronta a seguire Alfredo in Belgio, ma le sorprese non sono ancora finite per lei.