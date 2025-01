Il paradiso delle signore anticipazioni: lieto fine per Clara!

Presto a Il paradiso delle signore, la grande delusione che Alfredo (Gabriele Anagni) ha dato a Clara (Elvira Camarrone), o che lei almeno crede di aver ricevuto, la Venere soffrirà e si sfogherà con Elvira (Clara Danese), la quale spingerà Irene (Francesca Del Fa) ad affrontare la situazione di forte disagio venutasi a creare tra lei, Clara e Alfredo, senza considerare che la capo commessa e la Venere ciclista vivono insieme a casa ragazze.

Irene cercherà infatti di recuperare il rapporto con Clara, ma lei sarà decisa ad allontanarsi dal Paradiso e da Milano. Sembrerebbe proprio impossibile da convincere la piccola Clara e addirittura Alfredo si presenterà a sorpresa da lei, tentando di spiegarle come sono andate le cose dal suo punto di vista. Ma Clara non cederà!

Sarà solo quando Roberto (Filippo Scarafia) deciderà di informare Irene che Clara ha intenzione di lasciare il Paradiso, lei proverà in tutti i modi a convincere la ragazza a non andarsene; poi, non riuscendoci, chiederà aiuto a Don Saverio (Andrea Lolli).

Neanche il sacerdote, però, riuscirà a convincere Clara a restare a Milano. Intanto Irene avrà in mente un piano per far sì che Alfredo e Clara recuperino il loro rapporto e chiederà a Marcello di prestarle dei soldi.

Non appena Alfredo sarà riuscito a riprendere possesso dell’anello per Clara, dovrà sbrigarsi a farle la proposta perché la ragazza partirà la sera stessa! Come andrà a finire? Bene, pare! E infatti vedremo Clara che farà finalmente pace con Irene e sarà pronta a seguire Alfredo in Belgio, chiamato lì per lavoro, ma le sorprese non saranno ancora terminate per lei! Di cosa si tratterà?