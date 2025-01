Il paradiso delle signore anticipazioni: Rosa scrive un articolo per il giornale di Tancredi

Nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore, un serratissimo “corteggiamento” lavorativo, Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) deciderà di accettare la proposta di Tancredi di Sant’Erasmo (Flavio Parenti) di pubblicare un articolo per il suo giornale, ma solo a delle condizioni.

Roberto (Filippo Scarafia) e Marcello (Pietro Masotti) non vedranno per nulla di buon occhio la scelta di Rosa di scrivere qualcosa per una pubblicazione di Tancredi, ma questo non sembrerà turbare la ragazza, consapevole della sua scelta fino in fondo.

Dunque l’articolo uscirà e, ve lo anticipiamo riscuoterà grande successo, tanto che il Conte, sempre più colpito dalla Rosa, cercherà di portarla dalla sua parte. Ci riuscirà? Sembra difficile vista l’obiettività della Venere giornalista, ma staremo a vedere…

Quel che è certo è che Rosa scoprirà che Tancredi ha compiuto una buona azione, dopo che lei avrà pubblicato l’articolo sul suo giornale: un momento all’insegna delle sorprese per la Venere intellettuale? Chissà…

Nel frattempo, Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) proporrà al nipote di allearsi per realizzare nuovi affari insieme. Sì, avete capito bene: dopo tanta rivalità e tanto ostracismo, Guarnieri cercherà di sfruttare gli effetti che quell’articolo potrà avere sull’opinione pubblica. Riuscirà anche questa volta il genio stratega e spregiudicato di Umberto a colpire nel segno? Seguici su Instagram.