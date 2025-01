Il paradiso delle signore anticipazioni: Tancredi ci prova, ma Adelaide è in agguato!

Nessuno tocchi i cuccioli della Contessa (Vanessa Gravina) o sono guai! Se in passato Adelaide ha già dato prova di ruggire quando qualcuno ha osato toccare uno dei suoi nipoti, immaginiamo cosa potrebbe succedere ora che la figlia è sotto scacco di Tancredi (Flavio Parenti): attendiamo fulmini e saette nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore!

Il conte di Sant’Erasmo, infatti, vorrà spostare la produzione della collezione economica della Galleria Milano Moda in Jugoslavia, ma questo creerà nuovi attriti con Umberto (Roberto Farnesi) e Odile (Arianna Amodei). La figlia della contessa scoprirà che Tancredi sta facendo delle mosse che non si aspetta e chiederà aiuto a Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) per fermarlo: ma cosa potrà mai fare la giovane Venere dalla penna tagliente?

È presto detto! Se Sartre diceva che le parole sono pistole cariche, Rosa scriverà un articolo contro il Conte e Marcello (Pietro Masotti) riuscirà a trovare un editore che lo pubblicherà; sarà lì che Sant’Erasmo ne subirà le conseguenze: dunque per l’opinione pubblica Tancredi sarà già finito, ma avrà ancora voce in capitolo alla GMM…

Come sbrogliare, dunque, una matassa così grossa come il grande magazzino di lusso e il suo capo? Come anticipato, sarà Adelaide a decidere di garantire tutta la copertura finanziaria a favore di Umberto, in modo che lui possa riprendere la maggioranza della GMM e arginare, così, Tancredi. Ma sarà davvero finita per colui che perde il pelo ma non il vizio?