Il paradiso delle signore: Clara vede Irene che abbraccia Alfredo… | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, pare che il cambio di Perico (Gabriele Anagni) vada alla grande: presto infatti Alfredo riceverà ottime notizie che riguardano la sua invenzione. Nel frattempo, però, Irene (Francesca Del Fa) scoprirà che non può procedere con il ricorso per farsi annullare il debito con il fisco e, dopo tanta sofferenza e dopo aver superato il suo proverbiale orgoglio, deciderà di chiedere dei soldi al padre pur di risolvere i suoi guai col fisco. Sarà finalmente chiusa questa storia? La risposta è no!

La capocommessa del Paradiso scoprirà presto che il papà non può più prestarle i soldi per pagare il suo debito col fisco e ne parlerà con Alfredo, che però – con i primi proventi del suo cambio – avrà deciso di fare un regalo a Clara (Elvira Camarrone). E non un regalo qualunque: dunque, dopo tanto tempo da scapolo, l’impenitente Perico sarà deciso a fare il grande passo?

Comunque sia, sarà proprio Alfredo a offrirsi di aiutare Irene: pagherà lui il suo debito, che sarebbe un bellissimo gesto di solidarietà e amicizia se non fosse che, nel momento in cui glielo comunicherà, tra i due scatterà un abbraccio che verrà visto da Clara! Potrà questo abbraccio creare problemi alla coppia appena nata? Seguici su Instagram.