Il paradiso delle signore: Giulia dice basta agli abiti economici! | Anticipazioni

Tancredi (Flavio Parenti) prestissimo non sarà più in grado di nuocere e dunque Umberto (Roberto Farnesi) sarà ora impegnato a pensare ad Adelaide (Vanessa Gravina) malata e a sua figlia Odile (Arianna Amadei), per senso di responsabilità nei confronti della cognata e per affetto sincero nei confronti della ragazza. Intanto alla Galleria Milano Moda – rivale del Paradiso delle signore – Giulia Furlan (Marta Mazzi) comunicherà che non vuole più disegnare la linea economica.

Che la stilista di lusso non avesse gran voglia di sprecare il suo talento per realizzare abiti alla portata di tutti era palese già sin dall’inizio, nonostante questo Odile proverà a convincere Giulia a tornare sui suoi passi e disegnare la linea economica. Ce la farà la piccola Sant’Erasmo a convincere l’algida stilista che lustrini e paillettes non sono tutto nella vita?

Intanto a casa Amato arriverà improvvisamente Luisa, la madre di Elvira (Clara Danese), che ha litigato col marito. Come reagiranno i due sposini a questo terzo incomodo proprio all’inizio del loro matrimonio? Prepariamo i popcorn: le suocere sono sempre suocere! Seguici su Instagram.