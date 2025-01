Il paradiso delle signore: Irene assume Rita Marengo, che però ha un segreto | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, dopo la partenza di Clara Boscolo (Elvira Camarrone) e Alfredo Perico (Gabriele Anagni) per il Belgio, Irene (Francesca Del Fa) è rimasta sola sia a casa che al lavoro: oltre ad essere triste per la partenza dell’amica, infatti, avrà bisogno di una nuova venere per sostituire Clara e affiggerà un annuncio in Caffetteria, ma anche alla Galleria Milano Moda saranno contemporaneamente alla ricerca di una nuova commessa.

Spoiler Il paradiso delle signore: Rita Marengo è la nuova commessa!

Sul piano personale, vista la tristezza di Irene, Agata (Silvia Bruno) e Delia (Ilaria Maren) le faranno una sorpresa; dal lato lavorativo, invece, avranno dunque inizio le prime selezioni per la scelta della nuova venere e la Cipriani, assistita da Delia, si appresterà a esaminare le ragazze che si presenteranno. Intanto alla GMM il nome della nuova commessa (in prova) sarà presto detto: si chiama Rita Marengo.

Proprio Irene, che avrà difficoltà a trovare una sostituta di Clara, conoscerà Rita e ne rimarrà colpita, così tanto da volerla fortemente come venere del Paradiso e da convincerla a fare una prova. Alla fine, Rita verrà assunta al Paradiso e Irene sarà sicura di aver puntato sul cavallo giusto. Occhio però: neanche a dirlo, la nuova arrivata avrà un grosso segreto da nascondere!