Il paradiso delle signore: Roberto coinvolge Agata per promuovere il vaccino | Anticipazioni

Non sta fermo un attimo il cervello creativo del Paradiso delle signore! E se in passato il grande magazzino è stato promotore di importanti propagande per il sociale, anche il 1966 inizia con un impegno non da meno: Roberto (Filippo Scarafia) avrà intenzione di partecipare a una campagna del Ministero della Salute in favore del vaccino contro la poliomielite.

La prima ad essere coinvolta nella questione sarà Rosa (Nicoletta Di Bisceglie), che penserà di scrivere un articolo sull’argomento. Ma ogni campagna promozionale che si rispetti oltre alle parole ha bisogno di immagini ed è per questo che Landi incaricherà Agata (Silvia Bruno) di disegnare dei fumetti per la campagna vaccinale antipolio.

I disegni della "Venere artista" per la campagna sul vaccino antipolio convinceranno Roberto, che creerà immediatamente un bel battage pubblicitario per l'iniziativa del ministero. E a proposito di Roberto, occhio perché presto sarà coinvolto in una nuova vicenda…