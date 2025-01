Il paradiso delle signore: Roberto e Agata restano da soli ma… | Anticipazioni

Fatto nuovamente fuori Tancredi (Flavio Parenti), Umberto (Roberto Farnesi), sarà di nuovo alla guida della Galleria Milano Moda, mentre al Paradiso delle signore, come ogni anno, saranno tutti al lavoro per trovare un’idea a tema Sanremo per la rivista e Roberto coinvolgerà nuovamente Agata (Silvia Bruno) nel progetto.

E quale migliore idea se non quella di ritrarre i protagonisti del festival da chi di talento per il disegno ne ha quanto i cantanti di Sanremo con la voce? Detto, fatto! Tutto accadrà grazie a Mimmo che, per un caso fortuito, farà vedere a Milva il ritratto disegnato da Agata, con la cantante che subito vorrà conoscere la sua disegnatrice!

Sarà una grande gioia per la Venere artista: addirittura i due ragazzi saranno convocati per un appuntamento nello studio di registrazione di Milva! Sarà proprio in tale occasione (e dunque in un clima di gioia e condivisione) che Agata inviterà Roberto (Filippo Scarafia) a teatro, di nascosto dai suoi genitori. Ma Ciro non sarà d’accordo, al punto di voler organizzare una cena con Mimmo per tentare di impedire ad Agata di andare a Teatro, ma lei non sarà d’accordo.

Si tratterà dunque di un momento di crescita per la piccola Puglisi, aiutata anche da Delia (Ilaria Maren) che invece si inventerà una scusa per lasciare da soli Agata e Roberto. I due però verranno visti da qualcuno che potrebbe rovinare i piani della Venere… Seguici su Instagram.