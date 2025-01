Il paradiso delle signore: Tancredi vuole “usare” Rosa? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) colpisce in pieno Tancredi (Flavio Parenti), che però non sembra essere particolarmente turbato dall’articolo sensazionalistico scritto dalla ragazza. Dopo l’uscita del pezzo della Venere contro di lui, infatti, il conte di Sant’Erasmo annuncerà di non avere intenzione di spostare all’estero la produzione della linea economica della GMM. Ad ogni modo per lui la questione non finirà qui: il conte infatti starà tramando qualcosa…

Comunque sia, Tancredi rivelerà a Rosa di apprezzare il suo talento giornalistico: una mossa ad hoc anche questa? Assolutamente sì! Se non tutti i mali vengono per nuocere, il conte si renderà conto di avere tra le mani un talento da sfruttare per riabilitare la sua immagine agli occhi del pubblico e farà una proposta inaspettata alla Venere.

Cosa avrà mai in mente Tancredi? Vorrà colpire altre persone o semplicemente portare Rosa dalla sua parte e offrirle una collaborazione? Mentre noi ci facciamo queste domande, Odile (Arianna Amadei), scoprirà dei documenti che potrebbero essere usati contro il Conte e li farà vedere a Umberto: siamo a un punto di svolta? Seguici su Instagram.