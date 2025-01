La farfalla impazzita, cast e trama del film tv di Rai 1 con Elena Sofia Ricci

Un film-tv potente, commovente, necessario. La Farfalla Impazzita, in onda mercoledì 29 gennaio 2025 in prima serata su Rai 1 in occasione della Giornata della Memoria, rappresenta molto più di un semplice racconto: è un tributo alla forza e alla determinazione di Giulia Spizzichino, una donna straordinaria che ha dedicato la sua vita alla lotta per la verità e la giustizia.

Grazie all’intensa interpretazione di Elena Sofia Ricci e alla regia di Kiko Rosati, il film porta sullo schermo una storia vera e toccante: quella di una donna che ha trasformato il dolore in un’arma per la memoria collettiva, affinché gli orrori della Shoah non si ripetano mai più.

Giulia Spizzichino, ebrea romana, è stata segnata profondamente dalle deportazioni e dalla tragica strage delle Fosse Ardeatine, dove perse 26 membri della sua famiglia. La trama racconta gli eventi che hanno segnato la sua vita, a partire dal 16 ottobre 1943, quando la retata al Ghetto di Roma cambiò per sempre il suo destino. Giulia, allora diciassettenne, vide il nonno, gli zii e i cugini strappati alla sua famiglia e deportati. Dopo la guerra, il ricordo di quei giorni non l’ha mai abbandonata, rendendole impossibile condurre una vita normale.

Nel 1994, venne richiamata dal passato quando l’Italia iniziò le procedure per l’estradizione di Erich Priebke, criminale nazista coinvolto nell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Con straordinaria determinazione, divenne la voce della memoria, testimoniando e affrontando il passato per promuovere una consapevolezza collettiva.

“La Farfalla Impazzita” ripercorre anche il viaggio di Giulia in Argentina, dove Priebke si era rifugiato. Inizialmente riluttante, accettò di partire con l’avvocato Franco Restelli, rappresentante della Comunità ebraica romana, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’estradizione. A Bariloche, la donna trovò sostegno nelle Madri di Plaza de Mayo, donne impegnate nella lotta per la memoria dei figli desaparecidos. Tra queste, Elena, una madre coraggiosa, aiutò Giulia a riscoprire la forza necessaria per lanciare un messaggio universale: “Le vittime sono tutte uguali, così come lo sono i carnefici.”

Di ritorno in Italia, Giulia affrontò Priebke durante un processo che segnò la storia della giustizia italiana. Il film-tv ricostruisce con estrema sensibilità questi momenti cruciali, mettendo in luce il coraggio di una donna pronta a riaprire ferite mai sanate per testimoniare in nome di chi non aveva più voce.

Il cast include, oltre a Elena Sofia Ricci, attori di grande talento come Massimo Wertmüller, Jürgen Heinrich e Mariangeles Torres. La sceneggiatura, scritta da Mauro Caporiccio in collaborazione con Andrea e Maria Porporati, è intensa e coinvolgente. Girato nell’autunno del 2024 tra Roma e dintorni, il film-tv, prodotto da Matteo Levi per 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction, è un omaggio alla memoria e alla giustizia, un invito a riflettere sul passato per costruire un futuro migliore.

“La Farfalla Impazzita” non è solo una storia di sofferenza e lotta, ma un appello a non abbassare mai la guardia di fronte all’ingiustizia. È il ritratto di una donna che, con il suo coraggio, insegna a non dimenticare e a lottare per la verità. Seguici su Instagram.