La promessa, anticipazioni 11 e 12 gennaio: Ignacio umilia Alonso, ecco come farà

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025

Donna Pia, durante un confronto con Donna Petra, scopre che quest’ultima ha rivelato a Cruz che Pia ha introdotto segretamente suo figlio a La Promessa. Nel frattempo, Vera nota quanto Lope stia ancora soffrendo per la fine della loro relazione. La malinconia del giovane cuoco è tale da influire anche sulla qualità dei suoi piatti, che cominciano a peggiorare visibilmente.

Virtudes sembra essersi integrata perfettamente nella vita del palazzo, ma ciò non basta a placare le preoccupazioni di Simona per la salute di sua figlia. Nel frattempo, Alonso, su richiesta di Cruz, cerca di allontanare il conte de Ayala da La Promessa. Tuttavia, il conte reagisce in modo del tutto inatteso, umiliando Alonso con l’accusa di essere “il cagnolino della marchesa.”

Intanto, Blanca ha in mente un piano per mettere fine una volta per tutte alle tensioni tra Jana e Manuel, anche se la soluzione che proporrà non sarà affatto gradita ai diretti interessati.