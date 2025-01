La promessa, anticipazioni 28 e 29 gennaio: Curro saluta i cuochi, va in guerra

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 28 e mercoledì 29 gennaio 2025

Maria informa la servitù che assumerà il ruolo di cameriera personale della duchessa de Abrontes. Intanto, Virtudes scopre che Norberta si trova a La Promessa e che ha rivelato qualcosa a Simona, la quale ne è profondamente turbata. Determinata, Virtudes cerca di capire cosa sia stato detto. Nel frattempo, Santos riceve un incarico che apparteneva a Salvador, il quale lo convince a portarlo a termine a ogni costo. Tuttavia, Santos finisce per scontrarsi con Don Ricardo, che lo rimprovera duramente per la sua azione.

Blanca dà il suo addio a Jana e Manuel, per poi partire. Catalina, invece, affronta Lorenzo di fronte ad Alonso, rivelando l'inganno del finto cliente assoldato dal capitano per screditarla e prendere il controllo della produzione di marmellate. Infuriato, il marchese caccia Lorenzo dalla tenuta. Curro si reca in cucina per salutare i cuochi e, rivolgendosi a Teresa, le dice di pensare sempre a Feliciano. Martina, disperata per la partenza di Curro, supplica Manuel di convincerlo a restare. Curro, tuttavia, va a salutare Jana, confidandole che partirà il giorno seguente e che non ha detto nulla a nessuno…