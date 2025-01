La promessa, anticipazioni 31 gennaio e 1 febbraio: salto temporale!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 31 gennaio e sabato 1° febbraio 2025

Alcuni mesi dopo la partenza di Manuel e Curro per la guerra, l’atmosfera a La Promessa è carica di tensione, sia tra i signori che tra la servitù. Nonostante l’assenza di Manuel, Cruz insiste nel festeggiare il suo compleanno e pretende che tutti partecipino, compresa Catalina. Nel frattempo, Maria Antonia, un’amica di Cruz che ora vive a palazzo, cerca di mediare tra lei e Alonso, sempre più distanti.

Alonso e successivamente Margarita tentano di convincere Catalina, che si è ritirata a vivere nell’hangar, a prendere parte alla cena. Tuttavia, la ragazza si rifiuta categoricamente, decisa a non cedere finché Cruz non le avrà chiesto perdono per il male che le ha fatto.

Nel frattempo, Petra, diventata governante, esercita il suo nuovo potere con arroganza, trattando con durezza il resto della servitù, in particolare Pia, ora relegata al ruolo di semplice domestica. Intanto, Simona e Virtudes hanno un altro scontro, e la figlia ribadisce alla madre di non voler più intromissioni nella sua vita. Infine, Cruz comunica a Martina di non voler più sentire parlare di Curro, ritenendolo responsabile della partenza di Manuel per la guerra…