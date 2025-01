La promessa, anticipazioni 8 gennaio: Manuel si confida con Blanca

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 8 gennaio 2025

Manuel approfitta della presenza alla tenuta di Blanca Palomar per parlare con lei del periodo confuso che sta attraversando a livello sentimentale. Anche Jana è confusa, ma cerca di concentrarsi sulla guarigione del figlio di Pia: il piccolo è stato portato di nascosto nella stanza della madre a La Promessa per via di un problema respiratorio. Pia trova un alleato inatteso in Ricardo Pellicer.

Quando si scopre che Maria Fernandez potrebbe andare a lavorare altrove, Salvador, che di tutto ciò non sapeva nulla, si sente deluso dalla mancanza di fiducia della sua amata. Lorenzo tenta di convincere Cruz a eliminare Catalina dal commercio delle marmellate per impossessarsene. Margarita difende Ignacio e impedisce a Cruz di cacciarlo da La Promessa. Candela rivela a Simona che, nel corso della sua assenza, Virtudes non è andata a casa di Antonio… Seguici su Instagram.