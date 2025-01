La Promessa anticipazioni: Lope brutalmente pestato! Ecco perché

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, Lope Ruiz (Enrique Fortun) si troverà in grave pericolo. Dopo la dolorosa fine della sua relazione con Vera Gonzalez (Angela Echaniz), il giovane cuoco cadrà in cattive compagnie, situazione che lo porterà a essere brutalmente aggredito. Ecco un’analisi più approfondita di questa intricata storyline.

Tutto si svolgerà diversi mesi dopo la partenza di Manuel (Arturo Sancho) e Curro (Xavi Lock) per la Grande Guerra in Europa. Con il salto temporale, i telespettatori ritroveranno Vera fidanzata con Santos Pellicer (Manu Imizcoz), figlio del nuovo maggiordomo Ricardo (Carlos de Austria).

Presto emergerà che Santos ha obbligato Vera a lasciare Lope, minacciando di rivelare la sua vera identità: quella della figlia minore dei duchi de Carril y de la Vera. Questo fidanzamento “imposto” sarà segnato da momenti di grande tensione, come quando Santos tenterà di abusare di Vera, venendo però fermato da Ricardo.

Nel frattempo, Lope, ancora incredulo per l’improvviso abbandono di Vera, cercherà di dimenticare la delusione rifugiandosi nelle locande, dove incontrerà persone poco raccomandabili. Una sera, uno di questi individui si presenterà a La Promessa per intimargli di saldare i debiti, minacciando nuove violenze se non lo farà. Nonostante le pressioni, Lope preferirà tenere tutto per sé, evitando di confidarsi persino con il fidato Salvador (Mario Garcia).

Le cose peggioreranno quando, alcuni giorni dopo, Lope tornerà alla tenuta visibilmente dolorante e perderà i sensi davanti a Salvador e Vera, che interverranno subito per aiutarlo. Tuttavia, Jana Exposito (Ana Garces), dopo un primo controllo, non troverà ferite visibili e sospetterà la presenza di un ematoma interno potenzialmente grave.

Con Lope in condizioni critiche, Jana, Vera e Salvador decideranno di mantenere il segreto su quanto accaduto, cercando di eludere i sospetti di Romulo Baeza (Joaquin Climent) e Ricardo. Anche Santos inizierà a notare il comportamento strano e teso di Vera, insospettendosi ulteriormente.