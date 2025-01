La Promessa anticipazioni: Martina schiaffeggia Ayala!

Rapporti tesissimi tra Martina de Lujan (Amparo Pinero) e il conte Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Al culmine di uno scontro, la giovane darà infatti uno schiaffo in pieno volto al nobile. Un gesto che avrà delle ripercussioni nelle vicende future…

La Promessa, news: Martina non riesce ad accettare la relazione tra Ignacio e Margarita

Trascorsi alcuni mesi dalla partenza di Manuel (Arturo Sancho) e di Curro (Xavi Lock) come volontari per la Grande Guerra in Europa, Martina non sarà ancora riuscita ad accettare del tutto la frequentazione tra Ignacio e la madre Margarita (Cristina Fernandez). Ciò non piacerà affatto ad Ayala, soprattutto poiché Margarita non vorrà ufficializzare la loro unione senza il consenso della figlia.

Proprio per tale ragione, Ignacio deciderà di passare al contrattacco e, al fine di distrarre Martina, chiederà ad un amico di famiglia di fare in modo che il proprio figlio cominci a corteggiare la ragazza, o per lo meno che la inviti ad alcuni appuntamenti galanti per far sì che non si concentri troppo su Margarita e alla fine dia il suo benestare alla relazione.

Sarà un piano studiato nei minimi dettagli e senza alcun rischio… almeno finché non ci penserà Petra Arcos (Marga Martinez) e mettere i bastoni tra le ruote!

La Promessa, spoiler: Martina schiaffeggia Ayala

Eh sì: a poche ore di distanza dal primo appuntamento con il rampollo, Petra metterà Martina al corrente del fatto che il ragazzo è figlio di un amico di vecchia data di Ayala. Facendo leva sul fatto che fino a qualche mese prima era lei a curare la corrispondenza di Ignacio, Petra sottolineerà poi che è stato proprio il Conte a favorire la sua uscita col ragazzo. In che modo? Chiedendo semplicemente al conoscente di spingere l’erede a frequentarla.

La rivelazione farà andare in escandescenze Martina, che cadrà infatti nella trappola di Petra, desiderosa di vendicarsi del suo ex per la relazione con Margherita. Così, senza pensare alle conseguenze, Martina finirà per schiaffeggiare Ayala per ciò che ha fatto alla presenza di Margarita, Cruz (Eva Martin) e Maria Antonia (Elia Galera). Un affronto che avrà delle conseguenze molto precise…

La Promessa, trame: Ayala trama vendetta contro Martina

In primis, Martina si prenderà una strigliata dalla zia Cruz, che la inviterà a scusarsi perché una signorina come lei non deve mai perdere la forma e il decoro. Il rimprovero troverà il beneplacito di Margarita, che ancora una volta dirà alla figlia che sta esagerando nel suo modo di opporsi. Soprattutto perché il padre Fernando (Javier Collado) è ormai morto da diversi mesi e lei ha tutto il diritto di rifarsi una vita.

Tuttavia, Martina non vorrà proprio saperne perché avrà come la sensazione – assolutamente giusta – che Ayala si stia soltanto prendendo gioco della madre. Sospetti che finiranno per far perdere definitivamente la pazienza ad Ignacio. Possiamo infatti anticiparvi che quest'ultimo non riuscirà più a controllare il suo astio per la Lujan. E la sua vendetta prenderà ufficialmente il via…