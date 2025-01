Le leggi del cuore, trama e anticipazioni della telenovela colombiana di Rai 2

Da oggi, lunedì 13 gennaio 2025, alle 19, Rai 2 si prepara a rivoluzionare il suo preserale con una nuova proposta: Le Leggi del Cuore, una telenovela colombiana che mescola emozioni, passione, intrighi e casi legali. Il debutto della serie segna una svolta interessante nella programmazione della rete, che sperimenta un formato diverso rispetto alle tradizionali produzioni americane, che hanno dominato il palinsesto per anni.

La trama de “Le Leggi del Cuore” si svolge attorno a un gruppo di avvocati di un importante studio legale, specializzati in diritto di famiglia. Il protagonista, Pablo Domínguez, interpretato da Luciano D’Alessandro, si trova a fare i conti con il divorzio dalla moglie, Jimena. La sua vita prende una piega inaspettata quando incontra Julia Esallon, una collega che sta per sposare Camilo Borrero. Tuttavia, un gioco del destino cambia tutto e si viene a creare un triangolo amoroso che diventerà il cuore pulsante della serie. Accanto a questa storia centrale, i protagonisti affrontano una serie di casi legali ispirati a eventi reali, trattando temi attuali e toccanti, che aggiungono profondità e realismo alla narrazione.

La serie vanta un cast ricco di volti noti del panorama latinoamericano. Oltre a Luciano D’Alessandro e Laura Londoño (che interpreta Julia Esallon), troviamo Sebastián Martínez nel ruolo di Camilo Borrero, un attore già noto al pubblico internazionale per il suo ruolo ne L’Incidente su Netflix. Il cast si arricchisce con Iván López, che dà vita al fascinoso avvocato Nicolas Ortega, e Mabel Moreno, che interpreta Maria Del Pilar, una donna forte e impegnata nella lotta per i diritti femminili. Un altro personaggio centrale è Catalina Mejía, interpretata da Lina Tejeiro, una ragazza segretamente innamorata di Alfredo Duperly, interpretato da Rodrigo Candamil, volto conosciuto grazie al successo di Betty la fea.

La ley del corazón, questo il titolo originale, non arriva come un semplice prodotto nuovo, ma porta con sé il bagaglio di un successo internazionale. In Colombia, ha trovato una grande risposta da parte del pubblico e ha ispirato versioni messicane e cilene. Ancora più impressionante è il fatto che Ellen Pompeo, la stella di Grey’s Anatomy, abbia acquisito i diritti per realizzare una versione americana del format. Anche in Italia, la serie ha già trovato una base solida di spettatori, grazie alla sua presenza su RaiPlay, dove è costantemente ai vertici della Top Ten. Il rilascio delle puntate in streaming ha dimostrato l’interesse per questa storia che unisce emozioni, colpi di scena e un contesto legale realistico.

Un altro punto di forza della serie è la sua colonna sonora. La sigla originale (Me Llamas, del gruppo Piso 21), è diventata un successo planetario, con oltre 936 milioni di stream, e recentemente è stata remixata dal popolare cantante Maluma, aggiungendo un ulteriore strato di popolarità e freschezza al prodotto. Questo brano, ormai un tormentone, è riuscito a conquistare cuori e playlist in tutto il mondo, alimentando ulteriormente l'interesse per la serie.

La telenovela è composta da due stagioni, andate in onda tra il 2016 e il 2019, per un totale di 277 episodi che Rai 2 trasmetterà due a sera. Tuttavia, gli appassionati italiani non dovranno aspettare troppo per immergersi nelle storie dei protagonisti. La Rai ha infatti già reso disponibile la prima stagione in streaming su RaiPlay dal mese di novembre, caricando settimanalmente venti episodi. Per chi non volesse perdersi neanche un momento di questa appassionante serie, tutte le puntate sono ora facilmente accessibili online.

Con "Le Leggi del Cuore", Rai 2 si propone di offrire qualcosa di nuovo al suo pubblico, puntando su una narrazione coinvolgente che mescola amore, diritto e drammi umani, in un contesto giuridico che riflette problematiche reali e universali. Con il suo mix di emozioni forti, storie d'amore e colpi di scena, la serie ha tutte le carte in regola per diventare un successo anche nel nostro Paese.