My Home My Destiny anticipazioni: Cemile abbandona Nuh, ecco perché

C’è una cosa che i telespettatori di My Home My Destiny sanno bene: Cemile Karaca (Elif Sönmez) non ragiona affatto quando si tratta del fratello Mehdi (Ibrahim Cellikol). Per tutelarlo è disposta a tutto, persino a mettere in crisi il suo matrimonio con Nuh (Fatih Koyunoğlu). Tale situazione non cambierà nemmeno quando Mehdi passerà a miglior vita e genererà una vera e propria crisi matrimoniale nel corso delle prossime puntate…

My Home My Destiny, news: Cemile si sente responsabile per Benal e Mujgan

Nonostante la sofferenza per la morte del fratello, Cemile comincerà infatti a rimboccarsi le maniche poiché si sentirà completamente responsabile del destino della nipotina Mujgan e di Benal (İncinur Sevimli). Per questo non vorrà sentire ragioni e pretenderà che le due vadano a stare nella casa dove vive con Nuh.

Quest’ultimo ovviamente capirà il malessere che Cemile prova e le garantirà di provvedere alle esigenze della loro famiglia allargata: un impegno che potrà mantenere anche grazie al lavoro di autista personale di Bariş Tunahan (Engin Ozturk). Tale equilibrio precario si spezzerà però inesorabilmente nel momento in cui Benal prenderà la decisione di tornare a esercitare come infermiera. Ciò perché non vorrà vivere per sempre alle spalle di Nuh e Cemile e provvedere da sola a lei e Mujgan.

My Home My Destiny, trame: Benal accetta un lavoro lontano da Istanbul

Ovviamente, Cemile sarà contrariata al pensiero che Benal torni a lavorare come infermiera. Penserà infatti che il suo dovere primario sia quello di fare la madre a tempo pieno per Mujgan. Per tale ragione discuterà con la stessa Benal della questione, ma non riuscirà a convincerla e dovrà rassegnarsi all’idea che, presto o tardi, la donna tornerà a lavorare.

E così la situazione, già di per sé ingarbugliata, sembrerà arrivare ad un punto di non ritorno quando Benal accetterà di lavorare in un paesino lontanissimo da Istanbul. Come facilmente prevedibile, Cemile non vorrà saperne di allontanarsi da Mujgan, l’ultimo ricordo del fratello Mehdi, e vorrà trasferirsi insieme alla cognata e alla nipotina.

My Home My Destiny, spoiler: Cemile abbandona Nuh

Il ventilato trasferimento, al contrario, non verrà preso in considerazione di Nuh, stanco di dover mettere da parte le sue esigenze in favore dei colpi di testa della consorte. Proprio per questo, Nuh farà presente a Cemile che non vuole lasciare Istanbul perché sente che è finalmente arrivata l’ora di mettere radici e di pensare anche alla sua felicità. Si tratta però di un discorso che non verrà per niente compreso da Cemile, che punterà i piedi e preparerà le valigie per obbligare Nuh a seguirla.

Contrariamente alle volte precedenti, il pugno di ferro non porterà all’effetto desiderato: alla fine, Cemile abbandonerà Nuh e salirà nell’auto con Benal e Mujgan quando il marito rifiuterà per un’ultima volta di cambiare città. Un abbandono che getterà Nuh nello sconforto più totale, con Emine (Naz Göktan) che cercherà di dargli tutto il suo supporto.

Tuttavia, la crisi tra Nuh e Cemile non è da considerarsi definitiva. E non mancherà di riservare delle piacevoli sorprese fino al gran finale della dizi… Seguici su Instagram.