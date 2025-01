My Home My Destiny anticipazioni: Gülbin e Tekin, Bariş sta per scoprire l’inganno?

Un grande intrigo sta per prendere forma nelle prossime puntate di My Home My Destiny. Ignara del fatto di essere di fronte alla sorella Gülbin (Gülcan Arslan), Zeynep Goksu (Demet Ozdemir) si fiderà un po’ troppo della sconosciuta “Nesrin” e le darà un posto di rilievo alla Lotus Group, la fabbrica tessile che le avrà affidato la madre Nermin (Senan Kara). Fortunatamente, a vegliare su di lei ci penserà il fidanzato Bariş Tunahan (Engin Ozturk)…

My Home My Destiny, news: Zeynep assume Tarik su consiglio di Gülbin

La storyline prenderà il via quando, su consiglio di Gülbin, Zeynep deciderà di accettare la proposta di Nermin e di diventare, di conseguenza, l’amministratore delegato della Lotus. A quel punto, dato che ignorerà completamente che “Nesrin” è in combutta con Ekrem e Meltem (Hilal Uysun), il padre adottivo e la sua amante, l’avvocatessa ascolterà un altro consiglio della “sorellina”.

Gülbin le farà presente che è appena tornato in città il fratello Tarik (Fırat Doğruloğlu), un consulente aziendale esperto nel campo tessile. Visto l’atteggiamento affabile della sua nuova “amica”, Zeynep cadrà nella trappola e, al termine di una cena, assumerà in accordo con Nermin lo stesso Tarik… che in realtà si chiama Tekin e ha una relazione con la stessa Gülbin!

My Home My Destiny, spoiler: Bariş sul conto di cogliere Gulbin e Tekin in flagrante

Occhio dunque a quello che succederà in seguito. Durante una cena di lavoro, che avverrà dopo la firma del contratto, Bariş sarà visibilmente insospettito dagli atteggiamenti dei due “fratellini”. Non a caso, durante una riunione che avverrà in ristorante, l’avvocato Tunahan deciderà di seguire “Nesrin” e “Tarik”, che si allontaneranno dalla conversazione con una scusa.

Inconsapevole dei sospetti di Bariş, Gülbin seguirà infatti Tekin fino al bagno e, certa del loro imminente successo, comincerà a baciarlo appassionatamente sulle labbra. Proprio in quegli istanti, anche Tunahan raggiungerà i due, che si staccheranno immediatamente. E così, per evitare di farsi beccare, Tekin sarà costretto a trovare un diversivo e fingerà di avere avuto dei problemi di stomaco e che “Nesrin” lo sta assistendo.

My Home My Destiny, trame: i sospetti di Bariş aumentano

Ma tutto ciò basterà a distogliere Bariş dai suoi sospetti? In realtà, un’altra azione di “Tarik” non passerà inosservata al promesso sposo di Zeynep. Bariş noterà infatti che su un giornale di gossip non è stata pubblicata una foto che lo ritraeva insieme a Zeynep, Nermin e “Tarik”. Deciso a vederci più chiaro, Tunahan telefonerà dunque al giornale e scoprirà che è stato proprio “Tarik” a chiedere che lo scatto non venisse pubblicato attraverso il suo legale.

Lo strano particolare accenderà sempre di più il vortice dei sospetti di Bariş, soprattutto quando "Tarik" utilizzerà tutto il suo ascendente per convincere Zeynep ad affidare un lavoro a "Nesrin" alla Lotus Group. In silenzio, Bariş comincerà dunque a riunire tutti i tasselli del puzzle e comprenderà che i due sono soltanto dei truffatori. Anche se, almeno per ora, non avrà idea del perché ce l'abbiano così tanto con Zeynep e Nermin…