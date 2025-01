My Home My Destiny anticipazioni: Gülbin racconta a Tarik perché è scappata di casa

Una triste verità emergerà nel corso delle puntate finali di My Home My Destiny. Gülbin Göksu (Gülcan Arslan) avrà infatti modo di confessare all’amante e complice “Tarik” (Fırat Doğruloğlu) per quale motivo è scappata di casa quando aveva soltanto quindici anni. Il racconto darà modo ai telespettatori di scoprire per quale ragione ce l’ha così tanto con la madre Sakine (Zuhal Gencer).

My Home My Destiny, news: Gülbin e il racconto sul suo passato

Durante un momento di confidenze, “Tarik” chiederà infatti a Gülbin se le va di raccontargli che cosa l’ha spinta, tantissimi anni prima, a fuggire di casa. Con le lacrime agli occhi, la ragazza ricorderà dunque il giorno nel quale la madre scelse di mandarla a casa di una certa Susan affinché svolgesse le pulizie al posto suo.

Un pomeriggio apparentemente semplice, che però si è trasformato in un vero e proprio inferno per Gülbin, da tempo al centro delle attenzioni del figlio di Susan. La Göksu racconterà infatti a “Tarik” che il ragazzo, quello stesso giorno, ha cercato di abusare di lei approfittando dell’assenza della madre. Abuso che Gülbin ha tentato di evitare ad ogni costo, ma che ha generato un grosso fraintendimento con Susan…

My Home My Destiny, spoiler: la reazione di Sakine e Bayram

Gülbin spiegherà infatti a “Tarik” che Susan è ritornata a casa proprio nel momento in cui stava stringendo le sue mani attorno al collo del figlio. Quest’ultimo ha poi raccontato alla madre diverse bugie, sottolineando che era stata lei a provarci con lui.

In preda all’angoscia più totale, Gülbin ha cercato appoggio nei genitori Sakine e Bayram (Kazım Sinan Demirer). Questi ultimi non le hanno però dato ascolto, soprattutto Bayram, che ha scelto da quell’istante di non mandarla più a scuola perché, a suo dire, avrebbe trovato un marito adatto a lei al compimento del diciottesimo anno.

My Home My Destiny, trame: ecco da cosa deriva l’astio di Gülbin per Sakine

Durante il drammatico racconto, Gülbin evidenzierà anche il motivo per il quale ce l’ha così tanto con Sakine. Invece di consolarla per la violenza scampata, la stessa Sakine rincarò la dose. Come? Stringendole una ferita nella mano, fattale dal potenziale stupratore con un ferro da stiro acceso. Un monito affinché potesse ricordasse per sempre che doveva stare lontana dai ricchi, gli stessi in grado di usare i poveri come loro solo per un tornaconto personale.

Senza nessun appoggio, Gülbin ha dunque preferito fuggire via. E ha finito per sviluppare, negli anni, un certo rancore anche per la sorella Zeynep (Demet Ozdemir), che invece è stata affidata alle cure della ricchissima Nermin (Senan Kara). Un atteggiamento contraddittorio da parte di Sakine, che in passato aveva negato a Nermin di prendersi cura di Gülbin.

Insomma, i motivi per vendicarsi di Gülbin saranno sempre più chiari ai telespettatori, ma la ragazza riuscirà ad andare fino in fondo? Occhio perché uno sfogo di Sakine, ascoltato per caso dalla ragazza, rimetterà in gioco tutto quanto… Seguici su Instagram.