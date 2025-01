My Home My Destiny anticipazioni: Gülbin rischia di incontrare Sakine

La vendetta nei riguardi della madre Sakine (Zuhal Gencer) e della sorella Demet Göksu (Demet Ozdemir) comincerà a presentare dei rischi per Gülbin (Gülcan Arslan). Non a caso, nel corso delle prossime puntate di My Home My Destiny, la ragazza avrà un momento di grossa difficoltà quando rischierà di ritrovarsi faccia a faccia proprio con Sakine…

My Home My Destiny, news: Gülbin e il piano studiato con Tekin e Meltem

Come le puntate già trasmesse su Canale 5 hanno mostrato, Gülbin ha stretto amicizia con Zeynep con la falsa identità di “Nesrin“. In combutta con Meltem (Hilal Uysun), la nuova compagna di Ekrem, il padre adottivo della Göksu, Gulbin riuscirà ad ottenere anche un lavoro alla Lotus Group, la società tessile di proprietà di Nermin (Senan Kara).

Avvalendosi dell’aiuto dell’amante Tekin (Fırat Doğruloğlu), che presenterà a tutti quanti come il fratello e consulente aziendale “Tarik“, Gulbin cercherà dunque di creare dei problemi tra Zeynep e il fidanzato Bariş Tunahan (Engin Ozturk). Stando ai piani, “Tarik” si porrà invece come obiettivo quello di fare breccia nel cuore di Nermin, tant’è che comincerà a corteggiarla. Ovviamente, l’obiettivo dei due falsi fratelli sarà quello di far fallire la Lotus. Una mossa studiata da Meltem e Ekrem nel momento in cui Nermin ha riottenuto ogni quota della società.

My Home My Destiny, trame: Zeynep invita Sakine in ufficio

Ma per quale ragione Gülbin avrà accettato di vendicarsi di Zeynep? Durante un dialogo, “Nesrin” spiegherà a Meltem di avercela con la sorella minore perché le ha rubato l’esistenza felice. In pratica, Gülbin farà presente alla sua interlocutrice che, inizialmente, Nermin voleva prendersi cura di lei; l’adozione dunque non è andata a segno per il rifiuto di Sakine, che invece qualche anno dopo ha accettato di cederle Zeynep.

Ignara del grande inganno, Zeynep si fiderà sempre più di “Nesrin” e di “Tarik”, ormai entrati a far parte dell’organico della Lotus Group. E, data la sua nuova vita d’amministratrice delegata del gruppo, inviterà Sakine in ufficio per mostrarle di che cosa si sta occupando. Un invito che ad un certo punto Sakine deciderà di accettare…

My Home My Destiny, spoiler: Gülbin rischia di incontrare Sakine

La comparsata di Sakine alla Lotus farà ovviamente gelare il sangue a Gülbin non appena rischierà di incrociare la madre. Colta da una vera e propria crisi di panico, “Nesrin” cercherà immediatamente “Tarik” per avere un appoggio. E lì confesserà all’uomo di avere avuto paura di farsi vedere da Sakine poiché certa del fatto che l’avrebbe senz’altro riconosciuta, nonostante i rapporti interrotti con lei fin da quando aveva 12 anni.

Con le lacrime agli occhi, Gülbin confesserà quindi a Tekin di non essersi sentita pronta per incontrare la madre. E aggiungerà che si mostrerà a lei soltanto quando l’avrà ridotta sul lastrico insieme a Zeynep. Tuttavia, Gülbin odierà davvero la madre e la sorella fino a quel punto oppure, col trascorrere degli episodi, riemergerà in lei l’affetto familiare?

Almeno per ora, Gülbin riuscirà ad evitare l’incontro con Sakine, ma fino a quando potrà farlo? Attenzione, in tal senso, a ciò che farà Bariş: insospettito da “Tarik”, l’avvocato chiederà infatti al fratello Savaş (Kaan Altay Köprülü) di scavare nel suo passato… Seguici su Instagram.