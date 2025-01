My Home My Destiny anticipazioni: Nuh e Cemile, pace fatta!

Nel corso delle ultimissime puntate italiane di My Home My Destiny i telespettatori avranno modo di assistere anche al lieto fine della coppia formata da Nuh (Fatih Koyunoğlu) e Cemile Karaca (Elif Sönmez). Fondamentale per la loro rappacificazione sarà il contributo della giovane Emine (Naz Göktan). Scopriamo insieme perché…

My Home My Destiny, news: Nuh in crisi per la lontananza di Cemile

Come prima cosa, è bene sottolineare che Nuh non riuscirà a rassegnarsi al fatto che Cemile abbia scelto di abbandonarlo per trasferirsi in un’altra città insieme a Benal (Incinur Sevimli) e alla nipotina Mujgan. Visibilmente in crisi, Nuh cercherà di buttarsi a capofitto sul lavoro. Per questo, oltre a svolgere il lavoro di autista di Bariş Tunahan (Engin Ozturk), diventerà il tuttofare del ristorante di prossima apertura di Nermin (Senan Kara), Sultan (Hülya Duyar), Sakine (Zuhal Gencer) e Ali Riza (Hakan Salınmış).

Durante le tante giornate di lavoro, Emine non potrà dunque fare a meno di notare che Nuh è visibilmente in crisi per l’apparente fine del suo matrimonio e cercherà di stare vicina a Nuh. Una situazione, questa, che creerà anche dei fraintendimenti con Savaş (Kaan Altay Köprülü): segretamente invaghito di Emine, il fratello di Bariş sarà infatti geloso del legame totalmente amichevole che si verrà a creare tra la ragazza e Nuh.

My Home My Destiny, trame: Emine decide di aiutare Nuh

Ad un certo punto, anche la gelosia di Savaş troverà però un punto di arresto e ciò si verificherà quando Emine deciderà di metterci lo zampino e telefonerà a Cemile per raccontarle tutte le pene che sta patendo Nuh fin dal giorno nel quale è andata via.

Visto che anche lei non avrà fatto altro che pensare al marito, Cemile non esiterà dunque a fare le valigie e a presentarsi a Istanbul; in tale occasione svelerà a Nuh di aver perso completamente la bussola in seguito alla morte del fratello Mehdi (Ibrahim Celikkol). Per tale motivo Cemile ha voluto seguire Benal nel trasferimento, dato che la cognata avrebbe portato via con sé la piccola Mujgan, l’unica radice rimasta della sua famiglia.

My Home My Destiny, spoiler: Nuh e Cemile; pace fatta

Un discorso, quello di Cemile, che Nuh comprenderà in parte. L’uomo sottolineerà di esserci rimasto male appena ha realizzato che il loro amore non era abbastanza forte per trattenerla accanto a sé. A sorpresa, Cemile chiederà però perdono al marito per come si è comportata e, promettendogli di restare per sempre al suo fianco, dirà di essere disposta a ricominciare da zero al suo fianco.

Cemile spiegherà infatti a Nuh che non può vivere senza di lui e di aver risolto finalmente tutti i conflitti che ancora la tenevano legata alla sua famiglia d’origine. Le parole in questione riempiranno di gioia il cuore di Nuh, il quale abbraccerà commosso Cemile e deporrà di fatto l’ascio di guerra. La coppia ripartirà così da delle nuove basi, con tanto di nuovo trasferimento di Cemile a Istanbul, supportata dagli amici più cari.

Una risoluzione completa della crisi che verrà sancita anche da una bella “ciliegina sulla torta”, della quale vi parleremo molto presto nei nostri post… Seguici su Instagram.