My Home My Destiny anticipazioni: tra Zeynep e Bariş torna il sereno

La crisi di coppia tra Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) e Bariş Tunahan (Engin Öztürk) non durerà a lungo. Nelle puntate di My Home My Destiny in onda nelle prossime settimane, i due promessi sposi riusciranno infatti a chiarirsi e cercheranno di dare un’ulteriore svolta al loro rapporto.

My Home My Destiny, news: la morte di Mehdi manda in crisi Zeynep

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, Zeynep entrerà in crisi in seguito alla morte di Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol). Dato che ripenserà in continuazione che l’ex marito è deceduto per salvare lei e la piccola Mujgan, Zeynep non potrà fare a meno di chiedersi se sia stata troppo ingiusta nei suoi severi giudizi su Mehdi. Un dubbio che la porterà a chiudersi in se stessa e a non volere l’aiuto di nessuno, nemmeno di Bariş.

Ovviamente, tale allontanamento agiterà l’avvocato Tunahan, che si sentirà per l’ennesima volta messo in secondo piano rispetto a Mehdi, un uomo che forse Zeynep non ha mai dimenticato. E così gli scontri nella coppia non mancheranno, soprattutto quando Bariş chiederà in malo modo a Zeynep di non presentarsi in ufficio finché non avrà chiarito tutte le sue perplessità. A risolvere indirettamente il conflitto sarà però Nermin (Senan Kara)…

My Home My Destiny, trame: Zeynep e la proposta di Nermin

Tutto partirà infatti quando Nermin deciderà di passare a Zeynep ogni sua azione della Lotus, la società tessile di sua proprietà. Ascoltata la proposta della madre adottiva, la Goksu si prenderà del tempo per riflettere meglio sul da farsi, in primis perché accettando l’impiego dovrà mettere inevitabilmente da parte la sua professione d’avvocato. In ogni caso, Zeynep arriverà piuttosto in fretta a a prendere una decisione.

A metterci lo zampino penserà infatti la sorella Gülbin (Gülcan Arslan), che si presenterà da lei con la falsa identità di Nesrin. In combutta con Ekrem e Meltem (Hilal Uysun), il padre adottivo di Zeynep e la sua nuova compagna, Gülbin spronerà l’avvocatessa a buttarsi nella nuova avventura e le proporrà addirittura di avvalersi della consulenza di Tekin (Fırat Doğruloğlu), un consulente che spaccerà per il fratello Tarik. L’imbroglio, fortunatamente, presenterà sin da subito qualche intoppo…

My Home My Destiny, spoiler: torna il sereno tra Bariş e Zeynep

Possiamo infatti anticiparvi che, per evitare una nuova crisi, Bariş deciderà di non intromettersi più di tanto nella decisione di Zeynep. Per tale ragione, Tunahan non opporrà alcun tipo di resistenza quando la fidanzata gli comunicherà che ha deciso di accettare il ruolo di dirigente offertole da Nermin.

Partendo da questi presupposti tornerà dunque il sereno tra Zeynep e Baris, con quest’ultimo che redigerà i contratti per assumere “Tarik” come consulente aziendale per la Lotus. E proprio al momento delle firme non mancheranno alcuni momenti di tensione, visto che “Tarik” resterà sorpreso dalla presenza di Bariş.

Senza interferire più di tanto nella scelta di Zeynep di collaborare con “Tarik”, Bariş tenterà infatti di tutelare la fidanzata e la stessa Nermin attraverso un accordo di riservatezza. Segno del fatto che non si fida né dell’uomo e né tanto meno di Nesrin, sbucati dal nulla nella vita di Zeynep… Seguici su Instagram.