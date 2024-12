My Home My Destiny anticipazioni: Nesrin, ecco chi è in realtà la misteriosa new entry

Mai fidarsi di uno sconosciuto, soprattutto se sembra perfetto. È questo l’errore che commetterà Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) nel corso delle prossime puntate di My Home My Destiny. In un momento di crisi, la ragazza farà infatti la conoscenza della misteriosa Nesrin (Gülcan Arslan), con la quale stringerà subito amicizia. Tuttavia l’ultima arrivata le nasconderà per un motivo ben preciso che, in realtà, è sua sorella Gülbin…

My Home My Destiny, news: Zeynep “conosce” Gülbin

La storyline prenderà il via in seguito alla morte di Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol). Sotto shock per quanto accaduto all’ex marito, Zeynep finirà per compromettere il suo rapporto con il fidanzato Bariş Tunahan (Engin Ozturk). E così, al termine di un litigio, si metterà alla guida in uno stato d’animo piuttosto alterato e rischierà di investire due persone, che cercheranno di aggredirla.

A metterla in salvo sarà proprio Nesrin, che andrà in suo soccorso e, nello stesso pomeriggio, si intratterrà con lei per chiacchierare in un bar. Anche se sarà una perfetta sconosciuta, Zeynep si sentirà fin da subito legata a Nesrin, tant’è che le darà il suo numero di telefono affinché possano organizzare per rivedersi. Agendo in tale maniera, la Goksu andrà però incontro ad un grosso inganno, dato che Nesrin è sua sorella Gülbin, fuggita di casa quindici anni prima…

My Home My Destiny, spoiler: la vendetta di Gülbin

Ma per quale motivo Gülbin si sarà presentata da Zeynep con una falsa identità? Possiamo anticiparvi che la donna è stata ingaggiata da Ekrem (Nail Kırmızıgül) e Meltem (Hilal Uysun), il padre adottivo di Zeynep e la sua nuova compagna. I due vorranno infatti vendicarsi di Nermin (Senan Kara) e Zeynep, colpevoli di aver fatto loro causa per rientrare in possesso dei beni che Ekrem aveva sottratto.

Mentre Ekrem continuerà a restare all’estero per evitare l’arresto, Meltem ritornerà in Turchia e darà a Gülbin delle indicazioni ben precise per fare affondare Nermin e Zeynep. E l’occasione sembrerà sorridere alle “nuove” antagoniste quando Nermin deciderà di affidare a Zeynep la gestione della sua azienda tessile…

My Home My Destiny, trame: Gülbin inganna Nermin e Zeynep

Dopo aver riflettuto meglio sul da farsi, Zeynep accetterà di diventare la direttrice dell’azienda, a patto che sia Nermin ad affiancarla nel primo periodo. Una conclusione alla quale la Goksu arriverà dopo essersi confrontata con Gülbin, che la spingerà ad accettare.

Portando avanti la macchinazione pensata con Meltem, Gulbin farà sapere a Zeynep di avere un fratello maggiore, Tarik (Fırat Doğruloğlu), che fa il consulente aziendale. E col sorriso sulle labbra le dirà che il parente, proprio in quei giorni, si trova a Istanbul.

Ignara di tutta la messinscena messa in atto, Zeynep organizzerà quindi una cena per far sì che Nermin conosca sia “Nesrin” e sia Tarik. Durante la cena, Zeynep comunicherà a Nermin che – sia pure a determinate condizioni – intende accettare il ruolo di direttrice dell’azienda tessile. E Nermin non opporrà alcuna resistenza dato che resterà colpita dall’apparente competenza di Tarik, che assumerà come consulente. Insomma, Tarik e Gülbin sembreranno riuscire a tessere indisturbati la loro rete di imbrogli.

C'è solo da aggiungere cheGulbin eviterà ad ogni costo di incontrare la madre Sakine (Zuhal Gencer), l'unica che forse potrebbe riconoscerla nonostante siano passati tanti anni. Ma per quale ragione ce l'avrà così tanto con lei al punto tale da prendersela anche con Zeynep?