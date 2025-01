Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 2 e 3 gennaio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2025

Eleni dice a Julian di aver sognato Leander, ma non specifica di averlo baciato (sia pure nel sogno); poi la ragazza incontra Leander e quest’ultimo le confessa di averla sognata anche lui. Il lavandino del bagno del Caffè Liebling risulta otturato con degli asciugamani di carta e perciò la compagnia di assicurazione assicurativa non intende pagare i danni causati dalla perdita d’acqua. Robert dice a Nicole che ha un’idea per aiutarla.

Yvonne salta il lavoro per malattia e decide di farsi fare un ritratto da un pittore locale. In seguito, Alexandra scopre che Yvonne ha mentito e le ordina di andare al bar. Yvonne però si rifiuta e le risponde male, rimediando un richiamo. Erik a quel punto intima a Yvonne di dirgli perché si sta comportando in quel modo…

Dopo la discussione con Erik, Yvonne chiama in ospedale per fissare un appuntamento con l'oncologa. Christoph chiede ad Alexandra se sia stata lei a intasare il lavandino del Liebling. Julian ordina a Leander di stare lontano da Eleni, poi lo stesso Julian sale sulla navetta mentre Leander risponde al telefono; Julian, nell'innestare la retromarcia, sembra voler investire Leander, ma Eleni esce dall'albergo in quel momento e urla il nome di Leander per avvertirlo del pericolo.