Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 23 gennaio 2025

Eleni e Leander sono in procinto di baciarsi ma alla fine lei evita di farlo, sostenendo che si tratta solo di un attimo di debolezza. Valentina tenta invano di migliorare i rapporti tra Otto e i suoi genitori: il padre di Otto continua a considerare il figlio come un ragazzo fallito, mentre la madre, pur essendo più comprensiva, non ha la necessaria autonomia decisionale e manca di autorità…