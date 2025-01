Tempesta d’amore, anticipazioni dal 20 al 24 gennaio 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio 2025

Sconvolta dalla confessione di Markus, Eleni chiude i rapporti con lui e racconta tutto a Christoph ed Alexandra. Ciononostante, la ragazza chiede ai due di non denunciare il padre.

Sempre più convinta che il suo poetico compagno di penna sia Robert, Nicole prova a spingere quest’ultimo a rivelarsi. Il cuoco, però, fraintende e si convince che la donna sia interessata a lui! Confuso, lo chef finisce per confidarsi con Michael…

Valentina ed Otto sono finalmente una coppia! Grato per il coraggio dimostrato dal ragazzo, Robert invita quest’ultimo insieme alla figlia ad una colazione di famiglia. In tale occasione, Valentina si rende conto di quanto Otto soffra per non avere più rapporti coi propri genitori…

Sempre più convinto che Markus abbia dei problemi di salute, Leander chiede ad Eleni di convincere Markus a sottoporsi ad un esame più approfondito.

Dopo una discussione con Robert, Michael reprime i propri sentimenti e lascia che l’amico si spacci per il poetico compagno di penna della donna.

Valentina decide di aiutare Otto a riconciliarsi con i suoi genitori e chiede aiuto a Werner.

Leander scopre finalmente il vero problema di Markus: l’uomo ha un aneurisma e deve essere operato d’urgenza!

Markus decide di operarsi immediatamente, ma non vuole contattare nessuno della propria famiglia. Ben sapendo quanto per l’uomo sarebbe importante il sostegno di Eleni, Leander rompe il segreto professionale ed informa quest’ultima.

Werner riesce ad attirare i genitori di Otto al Fürstenhof, ma i due non sembrano avere nessuna intenzione di concedere al figlio una seconda chance. A quel punto Valentina fa ai von Arnsberg un appello appassionato…

Dopo un appuntamento romantico con Nicole, Robert è più determinato che mai a conquistare la donna. Per fingersi poeta, però, l’uomo ha bisogno dell’aiuto di Michael…

Eleni corre al capezzale di Markus, che viene poco dopo operato. Quando l’uomo viene dichiarato fuori pericolo, la ragazza abbraccia Leander piena di gratitudine, arrivando vicina a baciarlo…

Michael scrive un’email a Nicole fingendosi Robert. Quando vede la reazione della donna alle sue parole, il medico capisce di essersi davvero innamorato. Poco dopo, però, assiste ad un bacio tra la Alves e Robert…

Eleni si ferma poco prima di baciare Leander e prende nuovamente le distanze. Poco dopo Alexandra fa un’offerta di pace al medico: ora nulla può più ostacolare l’amore di Eleni e Leander… a parte Julian!

Vedendo Otto soffrire per la rottura coi genitori, Valentina convince Greta a confessare ai von Arnsberg di essere stata lei a rubare l’orologio del direttore del collegio, incastrando poi il ragazzo!

Theo riesce a far colpo su Lale mostrando un nuovo lato di sé….

Col cuore a pezzi, Michael prova a dimenticare Nicole, ma finisce per rileggere le vecchie email che si è scambiato con la sua amata. A sua insaputa, quest’ultima fa lo stesso!

I von Arnsberg si scusano con Otto per averlo trattato ingiustamente e gli offrono una posizione nell’azienda di famiglia. Peccato solo che si trovi a Bruxelles! A quel punto Valentina prende una decisione… Seguici su Instagram.