Tempesta d’amore, anticipazioni dal 27 al 31 gennaio 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2025

Erik è sempre più confuso dallo strano comportamento di Yvonne, finendo per fare congetture assurde. La donna finisce così per confessargli la verità…

Durante un momento di vicinanza con Leander, Eleni fatica a trattenere i propri sentimenti e fugge dalla situazione con una scusa. A quel punto il medico la affronta, chiedendole di essere sincera riguardo ai suoi sentimenti.

Helene torna a sorpresa a Bichlheim, delusa dalla sua esperienza in Sudafrica. Purtroppo, però, anche in Baviera la donna inizia a collezionare una delusione dietro l’altra…

Valentina comunica a Werner e Robert la sua decisione di trasferirsi a Bruxelles con Otto. Dopo aver parlato con Helene, però, la ragazza viene assalita dai dubbi…

Eleni confessa a Leander di amarlo ancora, ma si rende conto di provare anche dei sentimenti per Julian. Confusa, la ragazza decide di prendersi del tempo per riflettere.

Nicole e Robert si interrogano su quale sia realmente la loro situazione come coppia. Deciso a mostrare alla compagna il proprio amore, Saalfeld le chiede di accompagnarlo ad un importante evento…

Superato lo shock per la scoperta del tumore di Yvonne, Erik si prende amorevolmente cura della compagna.

Mentre Lale scopre che Theo soffre di attacchi di panico, Hildegard viene a conoscenza della triste storia familiare del ragazzo…

Leander invia un messaggio con una romantica dichiarazione d’amore a Eleni, dandole la forza di prendere finalmente la decisione giusta.

Yvonne permette a Erik di partecipare ad una visita medica, in modo che il compagno sia coinvolto nella sua lotta contro il cancro. L’uomo si rende però conto di non essere forte come pensava…

Werner offre a Helene il posto di governante del Fürstenhof, ma Christoph si oppone in quanto la donna non possiede le qualifiche necessarie.

Eleni vuole comunicare di persona a Julian la sua decisione di lasciarlo. Un imprevisto dietro l’altro, però, la costringe a rimandare il momento della verità.

Alexandra vorrebbe salvare la sua amicizia con Nicole e aiuta quest’ultima a occuparsi del Caffè Liebling. Poco dopo, però, la Schwarzbach finisce per tradirsi con un commento incauto…

Erik si rende conto di aver bisogno di aiuto per poter sostenere la situazione di Yvonne. Quando quest’ultimo lo scopre, è grata al compagno per il suo comportamento.

Poco prima del suo addio a Bichlheim, Valentina si incontra con Noah, che le confessa di essere stato a lungo innamorato di lei.

Eleni e Leander provano ad evitarsi fino a che la Schwarzbach non ha parlato con Julian. L’impresa, però, si rivela più difficile del previsto.

Alexandra nega di essere coinvolta nell’allagamento che ha rovinato il Caffè Liebling. Poi, però, Christoph la convince ad essere sincera con Nicole… Seguici su Instagram.