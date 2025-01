Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 10 gennaio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 10 gennaio 2025

Markus ammette di fronte a Julian di aver contaminato la sorgente per sabotare la vendita dell’acqua e offrire a Eleni il denaro per la riqualificazione dell’albergo. Julian accetta momentaneamente di non denunciarlo. Markus rsi fa dare la password del cloud da Theo e cancella il video choc che lo riguarda. Robert intende partecipare al circolo di lettura per avvicinarsi a Nicole e usa una vecchia analisi scolastica di Valentina per apparire più preparato di quello che è.

Eleni vicino alla fonte trova un gemello da polso e sospetta che possa essere di chi ha versato l’agente contaminante. Valentina viene coinvolta da Otto in un video promozionale per un sito web che attira l’attenzione di Bernd, un tipo poco raccomandabile legato al passato di Otto. Theo invita Lale a uscire, ma devono rimandare per via dei suoi straordinari; tra i due sembra esserci feeling… Seguici su Instagram.