Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 15 gennaio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 15 gennaio 2025

Robert e Werner si rivolgono a Christoph per ottenere un prestito e pagare il riscatto. Christoph accetta di aiutarli, ma li mette in guardia, suggerendo che sarebbe più prudente coinvolgere la polizia. Tuttavia, Bernd, venuto a sapere tramite l’ignaro Otto che i due stanno valutando di rivolgersi alle autorità, li contatta immediatamente per minacciarli. Nel frattempo, Michael si reca al Caffè Liebling con l’intenzione di rivelare a Nicole di essere lui il misterioso Apprendista Stregone, ma resta spiazzato quando lei gli confida di sospettare che si tratti di Robert. Parallelamente, uno scambio di quadri inaspettato genera situazioni alquanto imbarazzanti… Seguici su Instagram.