Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 17 gennaio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 17 gennaio 2025

Valentina e Otto vengono finalmente salvati, e lei, rendendosi conto dei suoi sentimenti per lui, lo bacia. Nel frattempo, Markus continua a mostrare segni di instabilità mentale e decide di vendere le sue azioni agli altri soci del gruppo Schwarzbach. Julian vorrebbe confessare a Eleni che Markus è il responsabile dell'avvelenamento della sorgente curativa, ma Eleni lo scopre da sola. Affronta suo padre, lo accusa e gli dice di non volerlo più vedere. Theo, invece, preso dall'entusiasmo per un appuntamento con Yvonne, dimentica di fare un importante favore a Lale, provocando la sua rabbia.