Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 22 gennaio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 22 gennaio 2025

Markus trova in segreteria un messaggio di Noah, il quale gli comunica che deve essere operato al più presto, poiché il suo aneurisma è arrivato a uno stadio critico. Nel frattempo, Erik confida a Michael le sue preoccupazioni su Yvonne, cercando di tracciare un parallelismo con quanto accaduto a Carolin e Vanessa. Valentina rivela a Otto di aver orchestrato l'arrivo imminente dei suoi genitori al Fürstenhof. Consapevole dei rischi legati all'intervento, Markus scrive una lettera per Eleni e affida a Leander il compito di consegnargliela nel caso in cui lui non dovesse sopravvivere all'operazione…