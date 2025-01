Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 24 gennaio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 24 gennaio 2025

I genitori di Otto decidono di offrire al figlio un lavoro prestigioso a Bruxelles e Valentina intende partire con lui, anche se ciò delude molto Werner.

Theo e Lale si stanno occupando di una bambina, Lina, che a un certo punto sparisce. Theo la ritrova in cantina e riesce a inventare per lei un bel gioco. Lale guarda entrambi con aria sognante…

Robert annuncia a Michael che lui e Nicole si sono baciati e che adesso non necessita più del suo aiuto. Markus scorge gli sguardi intensi fra Eleni e Leander e chiede alla figlia se Julian non rappresenti per lei solo un ripiego…