Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 27 gennaio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 27 gennaio 2025

Theo è riuscito a calmare la piccola Lina, coinvolgendola in un gioco immaginario pieno di allegria. Per Werner e Robert, invece, la separazione da Valentina è dolorosa, poiché lei ha deciso di partire per Bruxelles insieme a Otto.

Improvvisamente, Helene fa ritorno a Bichleim, ma si ritrova senza lavoro e con i figli lontani, sentendo che la sua vita ha perso ogni significato. Nel frattempo, Erik diventa sempre più sospettoso: l’amicizia tra Yvonne e Alexandra lo spinge a credere che tra loro ci sia una relazione omosessuale.

Theo, che soffre di claustrofobia, ha un violento attacco di panico quando Alfons gli ordina di usare l'ascensore. Intanto, Valentina comincia ad avere dubbi sul trasferimento a Bruxelles. Yvonne, infine, è costretta a rivelare a Erik di avere un tumore al seno…