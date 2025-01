Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 31 gennaio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 31 gennaio 2025

Alexandra confessa a Nicole di essere la responsabile dell’allagamento, lasciandola sconvolta. Di conseguenza, Nicole la bandisce dal Liebling, dando inizio a una vera e propria guerra tra loro. Valentina e Noah si salutano con il viaggio inaugurale della barca che hanno restaurato insieme, vivendo momenti intensi mentre ripensano agli eventi degli ultimi mesi.

Intanto, Eleni e Leander decidono di evitarsi fino a quando lei non avrà parlato con Julian. Tuttavia, quando Julian parte per il funerale della zia, per i due innamorati diventa sempre più difficile soffocare i propri sentimenti… Seguici su Instagram.