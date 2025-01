Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 7 gennaio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 7 gennaio 2025

Yvonne rivela ad Alexandra che ha un cancro al seno; questa confidenza crea tra le due donne una nuova e inattesa complicità. Markus avvelena la fonte, senza però accorgersi di essere inquadrato da una telecamera; inoltre l’uomo perde un gemello. Robert fa sogni a occhi aperti su Nicole. Nel corso della festa di addio per Max e Imani, Valentina vede Noah e Greta felici insieme e soffre; Otto le propone di andarsene e i due si recano in una baita, dove scatta un bacio. Grossi problemi in arrivo per Eleni, che beve da una bottiglia che contiene l’acqua della sorgente contaminata da Markus… Seguici su Instagram.

(Da questa puntata, Tempesta d’amore torna ad andare in onda alle 9.45)