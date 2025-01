Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 9 gennaio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 9 gennaio 2025

Nel video di una telecamera posta nel bosco da Julian, si scorge Markus intento a inquinare le acque della sorgente. Theo viene ingaggiato dal Fürstenhof in qualità di facchino, ma il ragazzo appare subito più bravo a maneggiare i computer che non i bagagli degli ospiti. Yvonne non ha ancora detto a Erik di avere un cancro, decisione che causa in lui sospetti e incertezze; Erik infatti non comprende cosa sia accaduto con Alexandra, che ha cambiato completamente atteggiamento verso Yvonne.

Nicole è molto felice, in quanto la compagnia di assicurazione ha accettato di rivedere il caso della Caffetteria Liebling e con ogni probabilità coprirà i danni provocati dall'allagamento. Julian scopre sul video le immagini che incriminano Markus; quest'ultimo, però, lo minaccia…