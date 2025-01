Tempesta d’amore: Markus avvelena Eleni per colpire Christoph | Anticipazioni italiane

Voleva colpire il suo nemico giurato, ma invece finirà per fare del male alla persona a lui più cara. È quanto accadrà a Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando l’uomo commetterà un gesto terribile con conseguenze inaspettate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus avvelena la sorgente d’acqua

I tempi in cui Markus e Christoph (Dieter Bach) erano grandi amici appartengono ad un passato ormai lontanissimo. L’amore comune per Alexandra (Daniela Kiefer), le lotte di potere per il Fürstenhof e poi la rivalità tra “padri” per Eleni (Dorothée Neff) ha infatti portato i due imprenditori ad imbracciare le armi l’uno contro l’altro. Una guerra in cui per ora Saalfeld sembra trionfare su tutti i fronti…

Non c’è dunque da stupirsi se Markus sarà disposto a tutto pur di boicottare il progetto ecologico a cui Christoph ed Eleni stanno lavorando insieme. Peccato solo che l’odio accecherà Schwarzbach a tal punto da portarlo a commettere un vero e proprio crimine: avvelenare la sorgente d’acqua termale, i cui proventi di vendita dovrebbero finanziare il progetto di Saalfeld!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni viene avvelenata

Grazie ad un complice, l’imprenditore si procurerà dunque l’agente inquinante e lo rilascerà nelle acqua della sorgente poco prima di un controllo di qualità. Esattamente come da lui pianificato, i controlli rileveranno subito la presenza di sostanze nocive, bloccando così la vendita della preziosa acqua. Peccato solo che nel frattempo qualcuno abbia già bevuto dalla sorgente contaminata: Eleni!

Sarà così che – proprio quando starà per celebrare trionfante il successo del suo intrigo – Markus riceverà la notizia dell’avvelenamento della sua adorata figlia. E a quel punto l’uomo avrà due problemi: i propri sensi di colpa… e la necessità di coprire le proprie tracce! Come andrà a finire questa brutta storia? Seguici su Instagram.