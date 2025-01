Tempesta d’amore: Markus, ecco la sua terribile diagnosi! Morirà? | Anticipazioni italiane

Una notizia shock sta per sconvolgere tutto il Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore uno dei personaggi pi# in vista della soap riceverà infatti una diagnosi drammatica… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus fuori controllo

Già protagonista in passato di azioni poco edificanti, da qualche settimana Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) sembra aver perso la testa. Roso dall’odio e dalla gelosia nei confronti del suo nemico giurato Christoph (Dieter Bach), l’uomo è arrivato ad avvelenare la preziosa sorgente di acqua curativa del Fürstenhof. Purtroppo, però, i suoi colpi di testa non sono finiti qui.

In un crescendo di follia, l’imprenditore ha infatti prima minacciato Julian (Tim Borys), poi causato uno scandalo che ha rischiato di travolgere la sua azienda e infine messo in vendita le proprie azioni della Schwarzbach AG. Dei comportamenti a dir poco sconcertanti che hanno allarmato non poco sia Alexandra (Daniela Kiefer) che Eleni (Dorothée Neff). Le stranezze, però, non sono finite qui…

Oltre ai propri “colpi di testa” Markus inizierà infatti a mostrare dei sintomi di tutt’altra natura – come battito accelerato e svenimenti – che non sfuggiranno a Leander (Marcel Zuschlag), portandolo a sospettare che Schwarzbach possa avere qualcosa che non va…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus ha un aneurisma

Di fronte alla resistenza del suo difficile paziente – che rifiuterà di sottoporsi ad ulteriori esami – il giovane medico si rivolgerà ad Eleni, implorandola di provare a far ragionare il genitore. Peccato solo che la ragazza abbia chiuso ogni rapporto col padre dopo la scoperta del suo coinvolgimento nell’avvelenamento della sorgente. Alla fine, però, l’affetto della giovane Schwarzbach per l’uomo che l’ha cresciuta avrà la meglio…

Sarà così che Eleni convincerà Markus a sottoporsi ad una visita più approfondita per scoprire se nella sua testa ci sia qualcosa che non va. Una decisione che si rivelerà provvidenziale! Quando Leander riceverà i risultati degli esami, infatti, non avrà più dubbi: Schwarzbach ha un aneurisma cerebrale, una vera e propria bomba ad orologeria che potrebbe ucciderlo in qualunque istante. Seguici su Instagram.