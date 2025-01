Tempesta d’amore: Markus, malori e colpi di testa! Ecco cosa gli sta succedendo… | Anticipazioni italiane

Cosa sta succedendo a Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer)? È ciò che si chiederanno in molti nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando il ricco imprenditore sarà protagonista di comportamenti sempre più incomprensibili, uniti a sintomi preoccupanti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus avvelena la sorgente

Padre di famiglia e marito amorevole, ma anche marito possessivo e cinico uomo d’affari. Markus Schwarzbach è senza dubbio un personaggio controverso che ha già dato prova di essere capace di azioni riprovevoli quando ci sono i suoi interessi in gioco. Ciononostante, nei prossimi giorni l’imprenditore supererà ogni limite…

Non contento di aver avvelenato la sorgente di acqua terapeutica con l’unico obiettivo di sabotare il progetto di Christoph (Dieter Bach) ed Eleni (Dorothée Neff) per poi presentarsi a quest’ultima come un salvatore, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo sarà protagonista di alcuni colpi di testa sempre più preoccupanti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus ha un malore

Dopo aver minacciato Julian (Tim Borys) – reo di voler rivelare ad Eleni le sue malefatte – l’uomo manipolerà Theo (Lukas Leibe) per sbarazzarsi di ogni prova del suo intrigo. Purtroppo per lui, però, poco dopo un suo gemello da polso verrà trovato sul luogo del crimine…

Ebbene, quando Markus lo scoprirà, avrà un malore e verrà subito ricoverato in ospedale. Presto dimesso senza una diagnosi, l’uomo crederà di non avere nulla di preoccupante. Purtroppo, però, i suoi “sintomi” sono appena iniziati…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus perde la testa

Poco dopo Markus si recherà infatti a Francoforte per un’importante impegno di lavoro, finendo per causare un vero e proprio scandalo: non solo insulterà pesantemente un cliente, ma venderà addirittura le proprie azioni della Schwarzbach AG!

Inutile dire che Alexandra (Daniela Kiefer) ed Eleni resteranno a dir poco spiazzate dal comportamento dell’uomo e inizieranno a sospettare che quest’ultimo abbia qualcosa che non va. Avranno ragione?

Ebbene, la risposta è "sì"! Tra non molto scopriremo infatti che dietro al comportamento "estremo" di Schwarzbach non c'è solo il suo odio contro Christoph, bensì un problema medico molto grave…