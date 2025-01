Tempesta d’amore: Robert inganna Nicole per conquistarla | Anticipazioni italiane

In amore e in guerra tutto è concesso… soprattutto se si tratta di qualche piccola bugia! È quello che penserà Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando l’uomo tenterà il tutto per tutto pur di conquistare Nicole Alves (Dionne Wudu)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert aiuta Nicole

Dopo un inizio non esattamente semplice, i rapporti tra Robert e Nicole sono decisamente migliorati! Inizialmente sospettoso nella nuova arrivata per via del suo legame con gli Schwarzbach, lo chef si è infatti dovuto ricredere sulla donna, arrivando addirittura ad innamorarsene!

E così, quando la Alves si ritroverà sull’orlo del fallimento a causa di un crudele intrigo di Alexandra (Daniela Kiefer), Robert non esiterà ad intervenire, usando ogni mezzo a sua disposizione pur di aiutare la sua amata. Lo chef, però, non sarà il solo ad avere a cuore il bene della bella Nicole…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert si finge esperto di letteratura

Vedendo la donna in difficoltà nonostante l’aiuto di Robert, Michael (Erich Altenkopf) proverà infatti a darle una mano pubblicando su internet dei commenti anonimi decisamente poetici per tessere le lodi dell’avvenente pasticciera e delle sue creazioni culinarie. Un gesto che colpirà dritta al cuore la Alves!

Sarà in queste circostanze che Robert scoprirà che Nicole ha una grande passione per la letteratura. Determinato a fare colpo sulla sua amata, lo chef si fingerà dunque grande amante e conoscitore di scrittori e poeti, tanto che la Alves – impressionata – lo inviterà ad unirsi al circolo letterario dei Sonnbichler.

Riuscirà Saalfeld a tenere in piedi la propria bugia? Per ora vi anticipiamo che l’impresa si rivelerà più difficile del previsto, regalandoci qualche risata… Seguici su Instagram.